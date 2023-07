Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Widerstand, Brände, Einbruch

Reutlingen (ots)

Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet

Am Samstagnachmittag ist es beim Listplatz zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten gekommen, in deren Folge ein 31-Jähriger erheblichen Widerstand geleistet hat. Gegen 14.15 Uhr teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass zwei Männer auf einen am Boden liegenden Dritten einschlagen würden. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der leicht verletzte und alkoholisierte 37-jährige Geschädigte angetroffen werden. Im Rahmen der Fahndung wurde nach Zeugenhinweisen einer der beiden bereits geflüchteten Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe durch eine Streife festgestellt. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich der 31 Jahre alte Störer unkooperativ, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und leistete zudem erheblichen Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen und in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt wurde.

Riederich (RT): Unfall mit hohem Sachschaden aufgrund Übermüdung (Zeugenaufruf)

Am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ist es auf der B312 in Fahrtrichtung Metzingen, kurz vor der Ausfahrt Riederich/Mittelstadt, zu einem Unfall mit Sachschaden und möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Frankreich mit seinem dunklen Mercedes GLC die B312 aus Richtung Bempflingen kommend und geriet mutmaßlich aufgrund Übermüdung auf dem gradlinigen, einspurigen Abschnitt zunächst nach rechts auf das unbefestigte Bankett. Zudem überfuhr er dabei über mehrere Meter fortlaufend den Grünstreifen, sowie ein angrenzendes abgesenktes Leitplankenelement samt angebrachten Leitpfosten. Beim Gegensteuern drehte sich der Pkw nachfolgend um ca. 180 Grad auf der Fahrbahn. Durch den kollisionsbedingt verursachten Achsbruch kam der Mercedes in der entgegengesetzten Fahrtrichtung fahrbahnmittig zum Stillstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die B312 in Fahrtrichtung Metzingen kurzeitig gesperrt werden, was einen erheblichen Rückstau zur Folge hatte. Auf dem vielbefahrenen Streckenabschnitt ist eine Gefährdungssituation Dritter nicht unwahrscheinlich, weshalb das Polizeirevier Metzingen mögliche Zeugen oder Gefährdete bittet, sich unter Tel. 07123/924-0, zu melden.

Dettingen an der Erms (RT): Unfall mit leichtverletztem E-Scooter-Fahrer

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich "Am Bodenweg" und der Bergstraße zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Verkehrsteilnehmer gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dettingen die Straße Am Bodenweg und missachtete an der Kreuzung zur Bergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Vivaro. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der E-Scooter-Fahrer leicht verletzte und nachfolgend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie zudem festgestellt werden konnte, waren die Bremsen des E-Scooters nahezu wirkungslos. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 Euro.

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken Unfall verursacht

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn sowie leichte Alkoholisierung dürften nach ersten Erkenntnissen die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung Hegelstraße/Leibnizstraße ereignet hat. Gegen 08.00 Uhr befuhr der 21 Jahre alte Fahrer eines Skoda die Hegelstraße und bog an der Kreuzung zur Leibnizstraße nach rechts ab, wobei er von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme beim Verursacher durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden.

Bissingen/Teck (ES): Brand im Bad

Mutmaßlich ein technischer Defekt an einem Gerät hat am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr zu einem Brand in einem Badezimmer eines Mehrfamilienhauses in der Mörikestraße geführt. Das Badezimmer wurde völlig verrußt und damit vorübergehend nicht nutzbar, sodass nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte den Brand auf das Badezimmer begrenzen und zügig löschen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Verletzt wurde niemand.

Ostfildern-Kemnat (ES): Unfall mit fast zwei Promille

Seinen Führerschein abgeben musste ein 69-Jähriger, nachdem es aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der Mann fuhr am Samstagabend gegen 19.35 Uhr mit seinem VW Golf auf der Heumadener Straße und bog nach rechts in die Zeppelinstraße ein. Beim Abbiegen prallte der VW auf den verkehrsbedingt wartenden Mazda einer 54-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann die Alkoholbeeinflussung bei dem 69-Jährigen fest, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.300 Euro.

Bempflingen (ES): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Samstagmittag ist es im Bereich Schleieräcker zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen. Gegen 13 Uhr fuhr ein 25-jähriger Fahrer eines VW Tiguan heftig auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Fiat Panda eines 52-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat noch auf den davor wartenden VW Polo eines 31-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall wurden der 52-Jährige und der 31-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro.

Wendlingen (ES): Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Fabrikstraße eingedrungen. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem Einbruch in der Weinhaldenstraße vom Abend zuvor. (siehe Pressemitteilung vom 29.07.2023, 11.26 Uhr)

Köngen (ES): Vom Baum gestürzt

Ein 10-jähriger Junge ist am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, beim Klettern auf einem Wiesengrundstück außerhalb von Köngen, in der Verlängerung des Haldenwegs, von einem Baum gestürzt. Der Junge wurde augenscheinlich nicht verletzt. Da er jedoch aus einer Höhe von über fünf Metern gefallen war, wurde er sicherheitshalber zur Überwachung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rottenburg (TÜ): Kleinkraftrad entwendet (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Burgstraße durch unbekannte Täter zum Diebstahl eines "Hercules" Kleinkraftrades gekommen. Das Fahrzeug befand sich abgestellt vor einem Haus. An der grünen "Hercules" war das Versicherungskennzeichen "UNA584" angebracht. Die Polizei Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07472/9801-0 entgegen.

Rottenburg (TÜ): Küchenbrand

Am Samstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, ist es in einer Wohnung im Bayardweg zum Brand einer Küchenzeile gekommen. Durch eine im Haus wohnende Nachbarin wurde über Notruf ein auslösender Rauchmelder in einer Wohnung mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine entsprechende Rauchentwicklung sichtbar. Durch die Feuerwehr konnte die Wohnung betreten und ein Brand im Bereich der Küche gelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro, die Wohnung war in der Folge nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache, welche mutmaßlich im Zusammenhang mit einer eingeschalteten Herdplatte steht, aufgenommen.

Haigerloch (ZAK): Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zum Sonntag ist im Bereich der B463 bei Haigerloch ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle alkoholisiert aufgefallen. Der Mann wurde kurz nach 23.00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab. Daraufhin musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

