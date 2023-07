Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Brände; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Ein Einkaufsladen in der Konrad-Adenauer-Straße ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Sonntag, 18.20 Uhr, drang ein Unbekannter über die Eingangstür in das Geschäft ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem mehrere Shishas sowie Feuerzeuge. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Mit Pkw überschlagen

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen hat eine 29-Jährige einen Überschlag mit ihrem Pkw am Sonntagmorgen auf der L382 überstanden. Die Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Nissan Juke auf der Landesstraße von Undingen kommend in Richtung Erpfingen unterwegs. Im Kurvenbereich kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich ihr Wagen und kam auf den Rädern auf der Straße wieder zum Stehen. Die 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Nissan, an dem Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Engstingen (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand in die Daimlerstraße sind am Sonntagmorgen, gegen 7.10 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Dort war offenbar infolge eines technischen Defekts ein Mercedes in Brand geraten. Der 18 Jahre alte Fahrer hatte während der Fahrt einen auffälligen Geruch sowie Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Diese löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden. (rn)

Bad Urach (RT): Lösungsmittel ausgelaufen

Ausgelaufenes Lösungsmittel auf dem Gelände einer Firma in der Stuttgarter Straße hat am frühen Montagmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 4.10 Uhr war vermutlich beim Befüllen eines Containers mutmaßliches Gefahrgut ausgelaufen, sodass die Mitarbeiter der Firma vorsorglich evakuiert werden mussten. Nachdem die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, das Mittel professionell abtransportiert und die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet hatte, konnte der Betrieb in der Firma wieder aufgenommen werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (jp)

Neuhausen (ES): Unfall verursacht und geflüchtet

Einen raschen Fahndungserfolg verzeichnet das Polizeirevier Filderstadt nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend. Eine 36 Jahre alte Frau fuhr gegen 21.20 Uhr mit ihrem Mercedes wohl von einem Parkplatz auf die Kirchstraße ein und kollidierte hierbei mit einem in Richtung Wolfschlugen fahrenden 29-jährigen Fordlenker. Die Fahrerin flüchtete daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit und konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt werden. Der 29-Jährige verletzte sich durch den Zusammenprall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Frau sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen entgegen. (jp)

Esslingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Unachtsamkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend in der Württembergstraße ereignet hat. Ein 71-Jähriger fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Grundstück gegen einen City-Roller und kam hierdurch zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Esslingen (ES): In der Öffentlichkeit entblößt

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen worden, nachdem er sein Geschlechtsteil in der Obertürkheimer Straße entblößt haben soll. Eine 56 Jahre alte Radfahrerin hatte den Mann gegen elf Uhr im Bereich einer dortigen Unterführung entdeckt und die Polizei alarmiert. Vor trafen die Beamten auf den alkoholisierten, 32 Jahre alten Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B312 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger war gegen 10.50 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Bempflingen und Neckartailfingen unterwegs, als er mit dem Motorrad auf den Audi A6 eines 41-Jährigen auffuhr. Dieser hatte seinen Wagen aufgrund von Rehen am Fahrbahnrand abgebremst. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Audi Lenker und seine beiden Mitfahrer im Alter von 40 und zehn Jahren erlitten leichte Verletzungen. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Kawasaki musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro. (rn)

Aichwald (ES): Bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 75-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr die gesperrte L 1201 von Aichschieß herkommend. Auf Höhe einer Gaststätte kollidierte sie mit den Randsteinen einer gerade im Bau befindlichen Verkehrsinsel, kam zu Fall und verletzte sich hierbei. An ihrem Fahrrad beläuft sich der Schaden auf einige hundert Euro. (mr)

Holzmaden (ES): Gemeindehalle angegangen (Zeugenaufruf)

Vier noch unbekannte Personen haben am frühen Sonntagmorgen versucht, in die Gemeindehalle in der Jurastraße einzubrechen. Eine Zeugin wurde kurz nach fünf Uhr auf die Tat aufmerksam, worauf das Quartett flüchtete. Die Täter sind schätzungsweise 16 bis 17 Jahre alt und waren schwarz gekleidet. Außerdem trugen sie schwarze Wollmützen sowie ein Tuch vor Mund und Nase. Sie führten des Weiteren dunkelgrüne Brecheisen mit sich und sprachen in einer ausländischen Sprache. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0. (mr)

Filderstadt (ES): Ins Schleudern geraten und überschlagen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der B 312 einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz vor 5.30 Uhr war ein 32 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der Bundesstraße von Bernhausen herkommend in Richtung Bonlanden unterwegs. Auf Höhe einer Feldwegeinmündung geriet der Wagen nach rechts in den Grünstreifen und beim Gegenlenken durch den Fahrer ins Schleudern. Links neben der Fahrbahn überschlug sich der Pkw anschließend. Beim Unfall zog sich der 28 Jahre alte Beifahrer im Dacia augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Eine Mitnahme ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Da ein Atemalkoholtest beim unverletzt gebliebenen Fahrer einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Ob der 32-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird geprüft. Am Dacia, der abgeschleppt werden musste, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden sein. (mr)

Geislingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist es am Sonntagvormittag in Geislingen gekommen. Gegen 10.20 Uhr bog ein 28-Jähriger mit einem VW Polo von der Straße Oberer Ellenberg in die vorfahrtsberechtigte Ostdorfer Straße ein und stieß dort mit einem 57 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Der Biker erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 5.500 Euro. (mr)

Schömberg (ZAK): Brand in Garage

Der Brand in einer Doppelgarage hat am Sonntagnachmittag im Normannenweg zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 16.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen starken Rauch und Knallgeräusche aus der Garage bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen, allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass mehrere Fahrzeuge in der Garage erheblich beschädigt oder zerstört wurden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen überhitzten Auspuff an einem Quad als mögliche Brandursache hindeuten könnten. Die von Zeugen gemeldeten Knallgeräusche stammten von Reifen, die aufgrund der Hitze in der verschlossenen Garage geplatzt waren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Auto mehrfach überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der K7131 zwischen Leidringen und der Einmündung K7130 ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seinem Alfa Romeo Giulia auf der Kreisstraße von Leidringen herkommend unterwegs. Weil er deutlich zu schnell fuhr, kam er in der dortigen langgezogenen Rechts-Links-Kurve zunächst nach links von der Fahrbahn ab und mit den linken Rädern den Graben. Nach mehreren Metern prallte der Wagen gegen eine dort befindliche Dole, wurde ausgehebelt und überschlug sich mehrfach, bevor er mehr als 150 Meter weiter auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer, sowie seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie jeweils von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Der Alfa Romeo, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden und wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen, zwei Rettungshubschraubern und weiteren Vor-Ort-Kräften im Einsatz. Die Kreisstraße musste bis 21.30 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

