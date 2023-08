Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Betrugsdelikte; Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Weitere Einbrüche

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.08.2023/11.45 Uhr)

Im Laufe des Dienstagmorgens sind bei der Polizei zwei weitere Einbrüche sowie eine versuchte Tat im Stadtgebiet von Reutlingen angezeigt worden. Über eine eingedrückte Plexiglasscheibe gelangte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein bislang unbekannnter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher die Theke und brach die Ladenkasse auf. Am frühen Dienstagmorgen warf ein Unbekannter mit einem Betonstein die Glasfassung einer Eingangstür zu einem Handyshop in derselben Straße ein und konnte so das Geschäft betreten. In dem Shop öffnete er ebenfalls gewaltsam die Kasse und ließ Bargeld und mehrere Handys mitgehen. Über das Diebesgut in beiden Fällen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Bei dem Versuch in ein Amtsgebäude in der Schulstraße in der Nacht zum Dienstag einzubrechen, scheiterte der Täter an einer Glasscheibe, die ihm standhielt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang, auch mit dem bereits berichteten Einbruch in ein Bürogebäude in der Albstraße am frühen Dienstagmorgen. Bei den vier Taten war erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. (ms)

Hayingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer, der am Montagmittag auf der L245 gestürzt ist. Der 22-Jährige war gegen 13.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße von Hayingen in Richtung Zwiefalten unterwegs. Zwischen den Einmündungen Schloss Ehrenfels und Wimsen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seiner Yamaha wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. (cw)

Landkreise Reutlingen und Esslingen: Telefonbetrüger schlagen zu (Zeugenaufruf)

Eine Frau aus Notzingen und ein Mann aus Metzingen sind am Montag in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Beide wurden gegen Mittag durch einen sogenannten Schockanruf in Angst und Schrecken versetzt, indem ihnen vorgegaukelt wurde, ein Angehöriger bzw. ein Bekannter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Verhinderung einer angeblich drohenden Haftstrafe, forderte in der Folge ein selbsternannter Staatsanwalt telefonisch eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Aus Sorge leisteten beide Geschädigte den Anweisungen Folge, fuhren mit dem Geld sowie dem Schmuck nach Stuttgart und übergaben es gegen 15 Uhr in der Willi-Bleicher- bzw. gegen 16.15 Uhr in der Reinsburgstraße an eine Komplizin des Anrufers. Wenig später bemerkten beide Geschädigten den Betrug und erstatteten Anzeige. Von der Abholerin, bei der es sich möglicherweise um dieselbe Person handeln könnte, liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie soll etwa Ende 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170 Zentimeter groß und schlank sein. Sie hatte braune, glatte, schulterlange Haare, die sie möglicherweise zu einem Zopf gebunden hatte. Sie war mit einer weißen Leggings mit rosafarbenem Blumenmuster, einem rosafarbenen Oberteil, einer ärmellosen hellen Jacke und hellen Sportschuhen bekleidet. Zudem führte sie eine braune Einkaufstasche mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter 0711/3990-0 entgegen.

Auch eine Seniorin aus Wannweil erhielt am Montagnachmittag einen entsprechenden Anruf. Als die Frau den geforderten, fünfstelligen Geldbetrag bei ihrer Bank abheben wollte, schöpfte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin Verdacht, warnte die Kundin und verständigte die Polizei. So flog der Schwindel auf und der Betrugsversuch konnte rechtzeitig verhindert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in der Hagenloher Straße im Stadtteil Hagelloch mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschädigte der Täter wie bislang bekannt ist insgesamt vier abgestellte Autos, indem er diese erheblich zerkratzte. Der Sachschaden an den Pkw wird derzeit auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)

Tübingen (TÜ): Vorrang nicht beachtet

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Die 36 Jahre alte Frau befuhr gegen elf Uhr die Mühlstraße in Richtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Mühlstraße / Gartenstraße bog sie mit ihrem Damenrad verbotenerweise nach links ab und übersah eine in entgegengesetzte Richtung fahrende 24-Jährige mit ihrem Mofa. Nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver konnte eine Frontalkollision verhindert werden, sodass sich die beiden Fahrzeuge lediglich streiften. Die 36-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der Poststraße ereignet hat, der Polizei aber erst später angezeigt wurde, sucht der Polizeiposten Albstadt-Ebingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 63-Jähriger gegen 11.10 Uhr mit seinem Mazda 6 auf der Poststraße vom Kreisverkehr Karlsbrücke herkommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Mehrere Meter nach dem Fußgängerüberweg auf Höhe der Hausnummer 66 soll eine 54 Jahre alte Fußgängerin plötzlich von rechts kommend die Fahrbahn überquert haben. Der 63-Jährige konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision zwischen Auto und der Fußgängerin kam, bei der die Frau auf die Motorhaube aufgeladen wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Zunächst einigten sich die beiden Beteiligten, dass eine Hinzuziehung der Polizei nicht erforderlich wäre. Auch eine ärztliche Hilfe lehnte die leicht verletzte 54-Jährige ab. Der Mann fuhr die Frau nachfolgend nach Hause und entschloss sich, den Unfall dann doch der Polizei zu melden. Auch die Frau suchte nachträglich das Krankenhaus auf, konnte dies aber nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen sucht unter der Telefonnummer 07431/9353010 nun insbesondere nach Zeugen, die Angaben dazu machen können, wo die Fußgängerin die Fahrbahn überquert hat. (cw)

