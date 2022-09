POL-S: Siebenjährige getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Eine Stadtbahn, die in der Hackstraße in Richtung Stöckach unterwegs war, hat am Freitag (30.09.2022) die offene Tür eines Audis abgefahren. Der 53 Jahre alte Autofahrer war gegen 15.15 Uhr mit seinem Audi Q7 in Richtung Stöckach unterwegs, als der Verkehr sich auf Höhe des Karl-Olga-Krankenhauses staute. Aus bislang nicht geklärten Gründen, öffnete der 53-Jährige seine Autotür. In diesem Moment fuhr eine Stadtbahn der Linie U9 an den ...

