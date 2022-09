Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Haus gefahren

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 85 Jahre alter Golf-Fahrer ist am Freitagvormittag (30.09.2022) gegen eine Hauswand an der Landstuhler Straße gefahren. Der 85-Jährige war gegen 12.00 in der Wormser Straße in Richtung Landstuhler Straße unterwegs und wollte in der Landstuhler Straße am Fahrbahnrand parken, als er bei seinem Automatikfahrzeug mutmaßlich den falschen Gang einlegte. Er soll zunächst mehrmals gegen ein Gebäude und anschließend mehrere Meter die Straße entlang bis zu einem weiteren Gebäude gefahren sein, wo er schließlich stehen blieb. Da um das zweite Gebäude herum ein Gerüst angebracht war, muss dieses abgesichert werden. Das Fahrzeug kann erst im Anschluss abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde offenbar niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

