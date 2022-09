Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige mit mehreren geparkten Autos kollidiert

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Schubartstraße hat sich am Donnerstag (29.09.2022) eine 18 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zugezogen.

Die 18-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Mercedes in der Urbanstraße unterwegs und bog nach links in die Schubartstraße in Richtung Neckartor ab. Während des Abbiegens verlor sie mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen geparkten Opel und schob diesen gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Im weiteren Fahrverlauf kollidierte der Mercedes schließlich mit einem geparkten Ford, der durch den Aufprall auf einen geparkten VW und dieser wiederum auf einen parkenden Skoda geschoben wurde. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die 18-Jährige. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

