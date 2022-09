POL-S: Opfer von Telefontrickbetrügern

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein 85 Jahre alter Golf-Fahrer ist am Freitagvormittag (30.09.2022) gegen eine Hauswand an der Landstuhler Straße gefahren. Der 85-Jährige war gegen 12.00 in der Wormser Straße in Richtung Landstuhler Straße unterwegs und wollte in der Landstuhler Straße am Fahrbahnrand parken, als er bei seinem Automatikfahrzeug mutmaßlich den falschen Gang einlegte. Er soll zunächst mehrmals gegen ein Gebäude und anschließend mehrere Meter die Straße ...

