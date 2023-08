Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher ertappt, Unfälle mit Verletzten, Randalierer, Brand eines Anhängers, Betrunkene Autofahrerin

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es ersten Erkenntnissen nach am Dienstagvormittag auf der K 6769 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-Jähriger war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Mazda auf der Kreisstraße von Hundersingen herkommend in Richtung Bichishausen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsende kam der Fahrer mit seinem Wagen zunächst nach links von der Straße ab. Im Anschluss kreuzte das Fahrzeug nach etwa 50 Metern die K 6769 und geriet auf einen angrenzenden Getreideacker. Dort kollidierte der Mazda nach zirka 150 Metern am Ufer der Große Lauter frontal mit einem Baum. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich an dem Pkw auf zirka 6.000 Euro sowie an dem Acker auf etwa 500 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren ein Rettungshubschrauber mit dem Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz. (ms)

Kirchheim (ES): Person in Gewahrsam genommen

Ein gewalttätiger Mann musste am Dienstagabend am Kirchheimer Postplatz in Gewahrsam genommen werden. Der 32-Jährige war kurz nach 22.30 Uhr zu Fuß unterwegs, schrie laut herum und ging auf Passanten los. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Mann schreiend auf dem Boden liegend angetroffen. Nachdem er von den Beamten angesprochen wurde, sprang der 32-Jährige auf und ging auf die Polizisten sowie umstehende Personen los. Zudem versuchte er sich selbst Verletzungen beizubringen, indem er mit dem Kopf gegen eine Schaufensterscheibe schlug. Daraufhin wurde der Mann unter Anwendung von unmittelbaren Zwang zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Da er sich hierbei heftigst wehrte, zogen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Der 32-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen. (ms)

Nürtingen (ES): Mann mit E-Scooter verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Mann am Dienstagabend erlitten, als er auf der Oberboihinger Straße in Nürtingen mit seinem E-Scooter verunglückt ist. Der 62-Jährige war kurz vor 22.30 Uhr auf dem kombinierten Fußgänger-/Radweg in Richtung Bahnhof unterwegs. Zeugenangaben nach kam der Mann kurz vor der Einmündung Bismarckstraße nach links von dem Weg ab, durchfuhr den Grünstreifen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Bei Sturz verletzt

Ein Senior ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr befuhr der 83-Jährige mit einem Fahrrad die Weinsteige aufwärts. Nachdem er angehalten hatte und abgestiegen war, kam er zu Fall, worauf er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Parker geprallt

Nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagnachmittag in Hohenkreuz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60 Jahre alter Mann war gegen 14.50 Uhr mit einem Mercedes auf der Beethovenstraße unterwegs, als er mit dem Wagen über die linke Fahrspur hinweg auf einen dortigen Parkplatz geriet. Auf diesem kollidierte der Mercedes mit zwei dort abgestellten Autos, die durch die Wucht des Aufpralls von ihren Stellplätzen geschoben wurden. Der nicht ansprechbare Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Pkw gebracht, in der Folge vom eintreffenden Rettungsdienst versorgt und danach in eine Klinik eingeliefert. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. (mr)

Köngen (ES): Passant und Polizeibeamte angegriffen

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 32-Jähriger befunden haben, der am Dienstagmorgen zunächst auf dem Alten Friedhof und anschließend auf dem Kinderspielplatz am Kiesweg randaliert hat. Gegen zehn Uhr war die Polizei von Zeugen zum Alten Friedhof in die Plochinger Straße gerufen worden. Einem 68 Jahre alten Anwohner war ein Mann aufgefallen, der dort schon den ganzen Morgen auf einer Bank saß, herumschrie und Alkohol konsumierte, den er, wie sich später herausstellte, zuvor an einer Tankstelle gestohlen hatte. Als der 68-Jährige den Mann ansprach, schrie ihn der zunächst Unbekannte an, bevor er ihn mit Tritten und Schlägen attackierte. Selbst als der Mann zu Boden ging soll 32-Jährige weiter nach ihm geschlagen und getreten haben. Erst als die Zeugen hinzukamen, ergriff er die Flucht. Der 68-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden musste. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 32-Jährige auf dem Spielplatz am Kiesweg angetroffen werden. Der Mann reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten, griff diese dann aber unvermittelt an und versuchte sie zu Boden zu reißen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Bei dem Gerangel wurden zwei der vier Polizeibeamten leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Nach einer kurzen Beruhigung versuchte der Verdächtige erneut, die Polizisten anzugreifen, spuckte und trat nach ihnen. Erst nach einer Behandlung durch eine hinzugezogene Notärztin konnte der 32-Jährige soweit beruhigt werden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Er sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Aichtal (ES): Mutmaßliche Einbrecher ertappt

Drei mutmaßliche Einbrecher sind der Polizei am Dienstagabend ins Netz gegangen. Gegen Mitternacht war die Polizei alarmiert worden, nachdem sich zunächst Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer in Bau befindlichen Lagerhalle in der Bertha-Benz-Straße verschafft und diese nach Stehlenswertem durchsucht hatten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, fielen den Einsatzkräften ein Pkw und ein Transporter auf, die sich vom Tatort entfernten. Bei der nachfolgenden Kontrolle fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten diverses Einbruchswerkzeug in den Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war aus der Lagerhalle nichts gestohlen worden. Das Trio sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Bauwagenanhänger in Brand geraten

Zum Brand eines Bauwagenanhängers sind Feuerwehr und Polizei am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.45 Uhr, zu einem Wiesengrundstück zwischen Wendelsheim und Oberndorf ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bauwagen bereits in Vollbrand, sodass er trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr zu retten war und vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht dabei auch Hinweisen nach, dass auf dem Grundstück zuvor gegrillt worden war. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kollision auf Kreisstraße

Auf der K 6921 sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Kurz nach 14.30 Uhr bog ein 69-Jähriger mit einem Seat von einem Beiweg auf die Remmingsheimer Straße ein, worauf es zur Kollision mit dem dort fahrenden Smart eines 63 Jahre alten Mannes kam. Dabei verletzte sich der Smart-Lenker ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Autofahrerin erheblich betrunken

Ihren Führerschein musste eine erheblich betrunkene Autofahrerin am Dienstagabend in Balingen abgeben. Die 30 Jahre alte Frau fiel durch ihre unsichere Fahrweise einem aufmerksamen Zeugen kurz vor 22.30 Uhr in der Robert-Wahl-Straße auf. Bei einer Kontrolle an der Einmündung Johann-Sebastian-Bach-Straße stellten die mittlerweile verständigten Polizeibeamten fest, dass die Opel-Lenkerin zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde ihre Fahrerlaubnis einbehalten. (ms)

