Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Meschede (ots)

Am Freitag, 07.07.23, 09.55 Uhr ereignete sich in Meschede, im Einmündungsbereich Oesterweg / Martin-Luther-Straße / Briloner Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 65-jähriger Fußgänger aus Meschede beabsichtigte an dem beampelten Einmündungsbereich die Fußgängerfurt in südlicher Richtung zu überqueren. Zeitgleich befuhr eine 70-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Pkw den Oesterweg in Richtung Briloner Straße. Laut Zeugenaussage fuhr die Pkw-Fahrerin in den Einmündungsbereich ein, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrtrichtung Rotlicht zeigte. Hierbei erfasste der Pkw den querenden Fußgänger auf der Fußgängerfurt. Der Fußgänger wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber verbrachte den 65-Jährigen in ein Fachklinik. Die Unfallaufnahme wurde durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam unterstützt. Weitere Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat sowie durch einen Sachverständigen stehen noch an. (tk)

