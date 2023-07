POL-HSK: Neuer Leiter der Polizeiwache Marsberg

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 6:40 Uhr und 19:40 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Hellefelder Straße einzubrechen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 E-Mail: ...

