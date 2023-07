POL-HSK: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 9 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Haus in der Straße "Alte Ennest" einzubrechen. Die Täter scheiterten bei Versuchen, Türen des Hauses aufzuhebeln. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 ...

mehr