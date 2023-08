Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drei Jugendliche nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Wendlingen (ES): Nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, die sich bereits Mitte Juli 2023 ereignet hat und der Polizei erst später bekannt wurde, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen mehrere Jugendliche wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen war der Polizei Ende Juli bekannt geworden, dass sich offenbar bereits am 18.07.2023 auf dem Bolzplatz beim Schäferhauser See eine Schlägerei unter Jugendlichen ereignet hatte. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen soll dabei ein 15-Jähriger von weiteren Jugendlichen mit Faustschlägen traktiert und getreten worden sein. Durch massive Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers hatte der Jugendliche, wie sich nachträglich herausstellte, schwere Verletzungen davongetragen, die teilweise operativ versorgt werden mussten. Der 15-Jährige selbst hatte als Ursache für die Verletzungen gegenüber Angehörigen zunächst ein angebliches Sturzgeschehen vorgebracht.

Nachdem die Straftat bei der Polizei bekannt geworden war und die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung von mehreren Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aus Esslinger Kreisgemeinden geführt hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen drei der Jugendlichen Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse. Ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden am Mittwoch (2.8.2023) festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die bestehenden Haftbefehle in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Ein weiterer 15-Jähriger befindet sich bereits seit Ende Juli aufgrund einer anderen Straftat in Haft.

Die Ermittlungen zum Ablauf, zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung dauern weiter an. (ak)

