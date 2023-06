Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.06.2023

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 26.06.2023, ca. 12:00 Uhr, bis zum 29.06.2023, ca. 15:40 Uhr, wurde von einem in der Braunschweiger Straße abgestellten PKW-Anhänger das amtliche Kennzeichen entwendet. Das Kennzeichen stammte aus dem Zulassungsbezirk Goslar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

In der Zeit vom 28.06.2023, ca. 10:00 Uhr, bis zum 29.06.2023, ca. 12:00 Uhr, wurde im Bereich des Bahnhofsplatzes ein Fahrrad entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Damenrad der Marke Staiger. Durch die Tat entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell