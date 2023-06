Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 29.06.2023

Goslar (ots)

Kradkontrolle auf der B241 zw. Auerhahn und Goslar:

Am 28.06.2023 wurde in den Nachmittag-/Abendstunden durch Polizeibeamte des PK Bad Harzburg, PK Seesen sowie des PK Oberharz auf der B241 zwischen Auerhahn und Goslar (Fahrtrichtung CLZ) eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Diese insbesondere für Kradfahrer beliebte Verkehrsroute ist aufgrund der Gegebenheiten (viele Kurven) mit Überholverbotskennzeichen ausgestattet.

Im Rahmen der ständigen Kontrollen "Sicher durch den Harz" wurden am gestrigen Nachmittag 17 Kradfahrer überprüft. Von diesen 17 Kradfahrern überholten 7 verbotswidrig und wurden noch am Kontrollort angehalten und überprüft.

Alle 7 Kradfahrer müssen mit einem Punkt in Flensburg und empfindlichen Geldbußen rechnen.

Während der Überprüfungsmaßnahmen bedienten sich die Polizeikräfte an Videotechnik. Ein Kradfahrer überholte in hoher Geschwindigkeit einen Linienbus sowie zwei weiteren Kraftfahrzeugen in einem Überholvorgang. Es wurden mit allen betroffenen Kradfahrern Verkehrs-erzieherische Gespräche geführt.

Die Polizeiinspektion Goslar wird weiterhin Kontrollmaßnahmen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen, um hierdurch die zum Teil mit tödlichem Ausgang verursachten Verkehrsunfälle zu minimieren.

