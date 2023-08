Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Fahrzeuge beschädigt; Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Rauch aus Wohnung

Rauch aus einer Wohnung in der Panoramastraße in Kemnat hat am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war es in der Wohnung aus noch unbekannter Ursache zum Ausbruch eines kleineren Brandes gekommen, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 20 Uhr mit seinem Herrenrad die Kanalstraße und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Nürtingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung unter Bekannten

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind die Beamten am Mittwochabend zum Bahnhof gerufen worden. Kurz vor 23 Uhr war es im Bereich der dortigen Fahrradständer offenbar zunächst zu einem verbalen Streit und anschließend zu einem Handgemenge zwischen den sieben Bekannten im Alter zwischen 14 bis 31 Jahren gekommen. Dabei soll auch ein Regenschirm zum Einsatz gekommen sein. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten die Kontrahenten voneinander trennen. Bis auf eine 26-Jährige erlitten alle Beteiligten im Zuge der Auseinandersetzung nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 14-Jährige und eine 16-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 28 bei Rottenburg ereignet. Ein 30-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit einem VW Caddy auf der Bundesstraße in Richtung Seebronn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve zu weit nach links und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Sprinter eines 23-Jährigen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich daraufhin und kam nach etwa 25 Metern zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die Seitenwand des Pritschenaufbaus an dem Sprinter abgerissen und blieb nur noch an einem Stahlseil hängen. Die Seitenwand schwang im Anschluss gegen den Ford Focus eines 27-Jährigen sowie den VW Passat einer 35 Jahre alten Frau, die ebenfalls in Richtung Seebronn unterwegs waren. Zudem konnte die VW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte noch mit dem Ford. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu, wurde vorsichtshalber jedoch zur Beobachtung in einer Klinik stationär aufgenommen. Die 35-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 70.000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit 19 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Kurz vor 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 18-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der L372 verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 17 Uhr mit seinem Hyundai I20 auf der Landesstraße von Rottenburg in Richtung Wurmlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 49-Jährige mit ihrem Peugeot Rifter an der Ampel an der Auffahrt zur B28 verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Wagen so heftig in den Peugeot, dass dieser noch auf eine davorstehende Mercedes C-Klasse eines 44-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Hyundai nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Tübinger Judengasse beschädigt worden. In der Zeit von 20 Uhr bis 7.30 Uhr wurden an einem dort geparkten Mercedes sowie einem in der Nähe stehenden Citroen mehrere Dellen eingeschlagen. An einem Pkw wurde zudem ein Rücklicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 6.000 Euro. Eine Zeugin sah am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, zwei Jugendliche in Richtung Haaggasse davonrennen, nachdem sie einen verdächtigen Schlag wahrgenommen hatte. Anzeige beider Taten wurde erst im Laufe des Tages bei der Polizei erstattet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte oder weitere Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

Albstadt (ZAK): Zu tief ins Glas geschaut

Einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Lenker musste die Polizei am Mittwochabend aus dem Verkehr ziehen. Einer Streife des Polizeireviers Balingen fiel um 19 Uhr ein VW Touareg auf der B 463 in Richtung Albstadt auf. Der Wagen war bei erlaubten 100 km/h mit bis zu 150 km/h unterwegs und kam mehrmals auf die Gegenfahrspur. Glücklicherweise kam es hierbei zu keiner Gefährdung und keinem Zusammenstoß mit weiteren Verkehrsteilnehmern. Den Beamten gelang es, den Wagen in der Balinger Straße im Stadtteil Laufen zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 40 Jahre alte Fahrer erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über drei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (ms)

Albstadt (ZAK): Heftig aufgefahren

Ein heftiger Auffahrunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwochmittag auf der B 463 ereignet. Kurz nach 13 Uhr war eine 32 Jahre alte Frau mit einem Fiat auf der Bundesstraße von Straßberg herkommend in Richtung Ebingen unterwegs. Dabei krachte sie mit ihrem Wagen ins Heck eines Skoda, dessen 35-jähriger Fahrer verkehrsbedingt abgebremst hatte. Die Fiat-Lenkerin verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Blechschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell