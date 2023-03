Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern-Oberhausen Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern-Oberhausen (ots)

Am Dienstag, 07.03.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. In der Zeit von 07:45 Uhr bis 08:15 Uhr wurde eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden 3 Fahrzeuge wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und defekter Beleuchtung beanstandet. Bei einer anschließenden Überwachung der neu eingerichteten Einbahnstraßenregelung in der Karl-Popp-Straße musste 1 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden. Bei einer weiteren Kontrolle in der Weinstraße wurde 1 Fahrzeugführer wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt zur Anzeige gebracht und 5 Fahrzeugführer wegen des Nichtangelegten Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt. Zwei Mängelberichte wurden ausgestellt, weil die mitzuführenden Dokumente nicht vorgezeigt werden konnten. Bei einer Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B427 am Ortseingang Oberhausen, wurden in der Zeit von 11:25 Uhr bis 12:05 Uhr, 37 Fahrzeuge gemessen. 3 Fahrzeugführer mussten gebührenpflichtig verwarnt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 Km/h, bei erlaubter zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. Bei einer weiteren Kontrolle in der Poststraße ergaben sich keine Beanstandungen.

