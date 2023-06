POL-SO: Möhnesee-Günne - Radfahrer verletzt

Soest (ots) - Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr, führte die Polizei in Soest einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt und im Bereich des Bahnhofes durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Kriminalität. Die eingesetzten Polizeibeamten kontrollierten insgesamt 38 Personen und 3 Fahrzeuge. Im Ergebnis leiteten die Beamten zwei Strafverfahren wegen Unterschlagung und des verbotenen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Vier ...

