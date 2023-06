Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr, führte die Polizei in Soest einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt und im Bereich des Bahnhofes durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Kriminalität. Die eingesetzten Polizeibeamten kontrollierten insgesamt 38 Personen und 3 Fahrzeuge. Im Ergebnis leiteten die Beamten zwei Strafverfahren wegen Unterschlagung und des verbotenen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Vier Verwarnungsgelder wurden erhoben sowie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Außerdem erhielten zwei Personen einen Platzverweis. Im Rahmen einer Personenkontrolle vor dem Bahnhof wurden die Polizeibeamten auf einen 22-jährigen, derzeit in Soest lebenden Mann aufmerksam, der verdächtig nach Cannabis roch. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln gefunden. Der junge Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache transportiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die polizeiliche Präsenz während des Sondereinsatzes in der Soester Fußgängerzone wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv aufgenommen, was in zahlreichen Gesprächen deutlich wurde. Die Polizei in Soest wird auch zukünftig regelmäßig Schwerpunkteinsätze zur Kriminalitätsbekämpfung durchführen.(dk)

