Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Reinholterode (ots)

Am Freitag dem 13.01.2023 gegen 21:40 befuhr die Fahrerin eines PKW Suzuki die Landstraße L 1009 von Berlingerode kommend in Richtung Günterode. In einer Rechtskurve kommt sie mit dem PKW auf den unbefestigten Randstreifen. Durch plötzliches Gegenlenken gerät das Fahrzeug ins Schleudern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach in Straßengraben. Dabei wird die Fahrerin leicht verletzt. Am PKW entsteht Totalschaden, weiterhin wird ein Leitpfosten beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000,-EUR. Die Fahrerin wird zur Behandlung ins Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell