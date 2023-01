Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kirchenbaustelle als Ziel von Dieben

Mühlhausen (ots)

Eine Baustelle an einer Kirche in Mühlhausen war in der letzten Nacht das Ziel von Dieben. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zur Baustelle an der Kirche St. Georgii in der Feldstraße. Hier unterbrachen sie den Strom und entwendeten 40m Kupferkabel. Die Polizei sicherte Spuren und nahm ein entsprechendes Ermittlungsverfahren auf. Der Wert des Beutegutes liegt im oberen dreistelligen Bereich.

