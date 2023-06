Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schüler verletzt

Soest (ots)

Auf dem Gelände des Jahnplatzes kam es am gestrigen Dienstag gegen 08:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern der Sekundarschule. Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger Schüler, beide aus Soest, bedrohten einen 15-jährigen Mitschüler aus Welver in der Umkleidekabine der Sportanlage. Der 15-Jährige wurde nach weiteren verbalen Streitigkeiten von dem 15-jährigen Soester derart gewürgt, so dass er von seiner durch die Schule informierten Mutter in ein Soester Krankenhaus gebracht werden musste. Grund der Auseinandersetzung soll nach ersten Erkenntnissen ein Streit um ein Mädchen gewesen sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

