Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer fährt gegen verbogenen Schildermast - Zeugen gesucht

Lippstadt - Esbeck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, um 05:45 Uhr, kam es auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Lippstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Radfahrer aus Lippstadt befuhr den Schutzstreifen und kollidierte mit einem verbogenen Schildermast. Der Versuch auszuweichen scheiterte und er kam mit seinem Fahrrad zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Vermutlich haben unbekannte Täter den Schildermast mutwillig verbogen, sodass er in den Schutzstreifen ragte und es zum Unfall kam. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

