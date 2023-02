Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230220 - 0219 Frankfurt - Innenstadt: Körperverletzung und Beleidigung im Fast Food Restaurant

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Sonntagabend (19. Februar 2023) kam es in einem Fast Food Restaurant zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast.

Gegen 19.30 Uhr betrat der 30-jährige Geschädigte mit seinen Freunden ein Fast-Food-Restaurant in der Schäfergasse. Er fragte den 22-jährigen Mitarbeiter des Lokals nach Verbandsmaterial. Der Mitarbeiter gab gegenüber dem Gast an, kein Verbandsmaterial zu besitzen. In einem anschließenden Wortgefecht schaukelte sich die Situation auf, was zur Folge hatte, dass der Mitarbeiter den 30-Jährigen aus der Lokalität verwies.

Da dieser der Aufforderung nicht direkt nachkam, drängte der Mitarbeiter den Gast aus dem Lokal, schlug diesen mit der flachen Hand ins Gesicht und spuckte ihn an. Ein weiterer Gast, der sich während des Disputs im Restaurant befand, trat ebenfalls aus dem Lokal und beleidigte den Geschädigten mit den Worten "Schwuchtel".

Er entfernte sich in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung, so wie der getätigten Beleidigung bedarf weiteren Ermittlungen.

