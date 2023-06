Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (20.06.2023) um 17.45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "In der Trift" und der "Stellwerkstraße". Ein 20-jähriger Autofahrer wollte von der Bruchstraße kommend nach links in die Straße "In der Trift" abbiegen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den PKW eines 60-Jährigen, der von der Straße "In der Trift" in die Stellwerkstraße einbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der 60-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell