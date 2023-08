Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb erbeutet Bargeld- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (09.08.2023) in der Theodor-Heuss-Straße durch einen dreisten Trick Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein 47 Jahre alter Mann parkte sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr im Bereich des Börsenplatzes, als er von dem Unbekannten auf einen platten Hinterreifen aufmerksam gemacht wurde. Während der 47-Jährige den Reifen prüfte in dem tatsächlich ein Nagel steckte, stahl der Unbekannte einen Briefumschlag mit Bargeld vom Beifahrersitz und flüchtete in unbekannte Richtung. Offenbar hatte der Täter den Nagel in den Reifen gesteckt. Der Flüchtige trug dunkle Kleidung, hatte schwarze kurze Haare und leicht gebräunte Haut. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

