Gem. Murr: Rollerfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Am Samstagmittag kam es gegen 14:50 Uhr auf der B328 zwischen dem Abzweig Forsthof und der Hardtwaldkreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer. Der 53-Jährige fuhr auf seinem Kleinkraftrad mit circa 45km/h von Großbottwar kommend in Richtung Backnang und hatte mehrere Fahrzeuge hinter sich. Auf dem genannten Streckenabschnitt wurde er von einer Mercedes V-Klasse, die einen Anhänger mit Boot zog, überholt. Der 42-jährige Mercedes-Fahrer unterschätzte dabei offenbar die Länge seines Gespanns und scherte zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen ein. Hierbei touchierte er den Rollerfahrer mit dem auf dem Anhänger befindlichen Boot. Der Rollerfahrer wurde durch die Kollision nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und kam zu Fall, wobei er nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus, die Schwere der Verletzungen ist Gegenstand der weiteren, von der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführten Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung musste der Autobahnzubringer für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Neben einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg waren zwei Streifen des Polizeipräsidiums Aalen für Absperrmaßnahmen eingesetzt.

