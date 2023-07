Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es auf der K1067 zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Kraftrads der Marke Yamaha und seine gleichaltrige Mitfahrerin befuhren die K1067 von Gärtringen kommend in Richtung Deckenpfronn, die aufgrund einer Arbeitsstelle für Kraftfahrzeuge temporär gesperrten Straße. Dabei übersah der Fahrer einen Schotterhaufen und fuhr darüber. Hierbei wurden der Fahrer und die Sozia abgeworfen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, während die Sozia sich lediglich leicht verletzte. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 7.000,- Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

