Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Raub auf dem Heimweg

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:35 Uhr ging ein 28-Jähriger in Freiberg am Neckar auf einem Fußweg zwischen der Bilfinger Straße und der Württemberger Straße nach Hause. Dabei wurde er von zwei Männern angesprochen und nach Geld gefragt. Im weiteren Verlauf wurde ihm von einem der Männer einmalig ins Gesicht geschlagen, woraufhin er seinen Geldbeutel aushändigte. Die beiden Männer entnahmen das Bargeld und durchsuchten den 28-Jährigen im Anschluss nach weiteren Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Körnerstraße. Die beiden Täter waren etwa 20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Einer der Täter hatte einen Bart.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell