POL-DU: Bruckhausen: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - 21-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (8. Mai, 14 Uhr) ist ein 21-jähriger Audi-Fahrer auf einen Mercedes aufgefahren, der an einer Ampel im Kreuzungsbereich Franz-Lenze-Straße/Dieselstraße wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen davor wartenden Ford geschoben. Vermutlich war der Mann im Audi mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Er selber gab sich ahnungslos. Trotz Unwissenheit: Er muss sich jetzt mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen und für den entstandenen Schaden aufkommen.

