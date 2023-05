Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Erst attackiert, dann Mountainbike gestohlen - Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Duisburg (ots)

Nach einem Raubüberfall auf der Rathausallee am Montagabend (5. Mai, 19 Uhr) sucht die Polizei Zeugen: Ein 19-jähriger Duisburger berichtete den Einsatzkräften, dass er im Bereich eines Supermarktes (nahe Friedhof) von zwei Männern vom Fahrrad gestoßen und attackiert wurde. Das Duo flüchtete mit dem erbeuteten Mountainbike (weiß/grau mit blauen Applikationen im Reifen-Bereich, orangene Sticker auf der Stange zwischen Sattel und Lenker) in Richtung Düsseldorfer Straße. Der 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: 15 bis 18 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schwarze, kurze Haare. Einer von ihnen trug eine schwarze Daunenweste, ein blau/weiß kariertes Hemd sowie eine dunkle Jeans. Sein Komplize war mit einer hellen Jeans bekleidet.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

