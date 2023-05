POL-DU: Alt-Hamborn: Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall

Duisburg (ots) - Ein 14-Jähriger hat sich am Samstagabend (6. Mai, gegen 23 Uhr) bei einem Unfall am Brückenplatz verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jugendliche war laut Zeugenaussagen bei Dunkelheit auf die Fahrbahn gerannt, wo ihn ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer erfasste. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizei Duisburg ...

