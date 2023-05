Polizei Duisburg

POL-DU: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss kollidiert mit Straßenlaterne - insgesamt fünf zum Teil schwer bis lebensgefährlich Verletzte

Duisburg-Wanheimerort (ots)

Ein 23jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw, der unzulässig mit insgesamt sechs Insassen besetzt war, die Wanheimer Straße in südlicher Richtung zur Forststraße. In Höhe der Haltestelle Rheintörchenstraße kam der Pkw in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Bei der Kollision wurden insgesamt fünf Personen im Alter von 19-24 Jahren zum Teil schwer verletzt. Eine 21jährige Insassin wurde derart schwer verletzt, dass sie derzeit in Lebensgefahr schwebt. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde stark beschädigt. Zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie für Reinigungsarbeiten wurde die Unfallstelle für den Zeitraum von rund 2 Stunden gesperrt. Der Verkehrs wurde umgeleitet. Da der 23jährige Pkw-Fahrer, der als einziger bei dem Unfall unverletzt blieb, offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw als auch sein Führerschein wurden sichergestellt. Sn.06052023+

