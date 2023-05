Polizei Bochum

POL-BO: Weißer Transporter zwingt Bus zur Vollbremsung - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus in Herne am Dienstagnachmittag, 2. Mai, zogen sich fünf Personen (1, 25, 37, 83, 84 Jahre, aus Herne) leichte Verletzungen zu.

Gegen 16.15 Uhr war ein Linienbus auf der rechten Fahrspur der Sodinger Straße in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand wechselte ein kleiner weißer Transporter auf Höhe der Hausnummer 6 unmittelbar vor dem Bus von der linken auf die rechte Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Busfahrer.

Dadurch stürzten fünf Fahrgäste und zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte zwei Verletzte zur ambulanten Behandlung in naheliegende Krankenhäuser.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet den unbekannten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

