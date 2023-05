POL-DU: Untermeiderich: Vorfahrt missachtet - 21-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Duisburg (ots) - Auf der Overbruckstraße stand am Freitagabend (5. Mai, gegen 18:10 Uhr) das Kleinkraftrad eines 36-Jährigen in Flammen - es brannte komplett aus. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizei ...

