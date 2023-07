Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannte Diebinnen legen sich mit Ladendetektiv an

Ludwigsburg (ots)

Mit zwei äußerst aggressiven Diebinnen bekam es ein 53 Jahre alter Ladendetektiv am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße im Industriegebiet Tammerfeld im Ludwigsburger Norden zu tun. Der 53-Jährige hatte gegen 17.10 Uhr beobachtet, dass die zwei Frauen in der Kosmetikabteilung des Haupthauses Artikel in einer Tasche verstauten, die an einem mitgeführten Kinderwagen hing. An der Kasse bezahlten sie jedoch lediglich ein einziges Produkt. Der Ladendetektiv verfolgte die beiden Tatverdächtigen bis auf den Parkplatz, wo er sie ansprach. Sie antworteten mit Beleidigungen und ließen sich von dem Mann nicht aufhalten. Als sie in einen PKW einstiegen, versuchte der Ladendetektiv das Wegfahren zu verhindern und stellte sich vor das Auto. Unbeeindruckt hiervon fuhren die beiden Frauen auf den 53-Jährigen zu. Der PKW stieß letztlich gegen das Bein des Mannes, der sich zur Seite retten musste. Die beiden Frauen konnten hierauf ihre Flucht fortsetzen. Sie wurden folgendermaßen beschrieben: Eine der Tatverdächtigen dürfte zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 170 cm groß sein. Sie soll blondierte Haare haben, wurde darüber hinaus aber als südländischer Typ beschrieben. Sie trug ein helles Sommerkleid. Die zweite Frau wurde auf 30 Jahre und auf eine Größe von etwa 165 cm geschätzt. Sie hat dunkle Haare, die sie zu einem Zopf zusammengebunden hatte. Sie trug eine kurze, blaue Hose und ein hellblaues Oberteil. Sie hatte eine gelb-weiße Tragetasche dabei. Bei dem Fahrzeug der beiden soll es sich um einen hellen eventuell Geländewagen-ähnlichen PKW mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und nimmt weitere Hinweise entgegen.

