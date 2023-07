Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannte sprühen Graffitis

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Freitag (21.07.2023) eine Wand des Bürgerhauses in der Brunnenstraße in Möglingen mit mehreren schwarzen Graffitis. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

