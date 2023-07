Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag (20.07.2023) kurz vor 18.00 Uhr in der Zaberfelder Straße bei Häfnerhaslach. Der Honda-Fahrer war in Richtung Zaberfeld (Landkreis Heilbronn) unterwegs. Vor ihm fuhr ein 28 Jahre alter Mann in einem Audi. Der Audi-Lenker hielt im weiteren Verlauf aufgrund eines entgegenkommenden Sattelzugs am rechten Fahrbahnrand an. Mutmaßlich erkannte der 57-Jährige dies zu spät. Er versuchte noch eine Gefahrenbremsung durchzuführen, verlor hierbei jedoch wohl die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Anschließend rutschte der Motorradfahrer über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Audi. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 3.500 Euro geschätzt. Die Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

