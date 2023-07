Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall mit rund 150.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 150.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag (20.07.2023) gegen 13.25 Uhr in der Karl-Mai-Allee in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 44 Jahre alter Ford-Lenker befuhr die Karl-Mai-Allee in Fahrtrichtung der Bundesstraße 27 und wollte vermutlich nach links auf die B 27 abbiegen. Aus noch unbekannter Ursache bemerkte er einen 68 Jahre alten Opel-Fahrer, der auf der Geradeaus - bzw. Linksabbiegespur stand, zu spät und fuhr diesem vermutlich nahezu ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford nach links abgewiesen und prallte gegen die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage, die auf der dortigen Verkehrsinsel installiert ist. Die Anlage wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

