Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung am Arbeitsamt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, zu der es zwischen Mittwoch (21.07.2023) 07:30 Uhr und Donnerstag (20.07.2023) 07:30 Uhr am Gebäude des Arbeitsamtes in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg kam. Ein bislang unbekannter Täter schlug am Eingangsbereich zum Gebäude mutmaßlich mit einem Stein gegen eine Scheibe der Eingangstüre sowie einem Fenster im Erdgeschoss. Hierdurch sprangen jeweils die äußeren Scheiben der Doppelverglasung und es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, sie sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

