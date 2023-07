Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Sporthalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Montag (17.07.2023) 12:00 Uhr und Mittwoch (19.07.2023) 14:30 Uhr eine Wand einer Sporthalle in der Gröninger Straße in Ditzingen. Mit einem Stein wurde eine aus weißem Glas bestehende Hallenaußenwand beschädigt und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

