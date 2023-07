Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand am Donnerstag (20.07.2023) bei einem Brand in der Silcherstraße in Münchingen. Gegen 07.50 Uhr bemerkten Nachbarn eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Einfamilienhauses. Die beiden Männer warnten hierauf die drei Bewohner, die sich in dem betroffenen Haus befanden, alarmierten Feuerwehr und Polizei und führten mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen durch. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte im weiteren Verlauf den Brand im Dach, der sich auf etwa eine Fläche von 9 Quadratmetern erstreckte. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein Hausbewohner auf der Dachterrasse geraucht hatte. Die Kippe entsorgte er in einem Blumentopf, in dem sich eine vertrocknete Blume befand. Der Topf stand in direkter Nähe zum Dachvorsprung. Mutmaßlich entzündete die nicht vollständige gelöschte Zigarettenkippe die trockene Pflanze und die Flammen sprangen anschließend auf das Dach über. Gegen 10.35 Uhr war das Feuer gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell