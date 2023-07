Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (19.07.2023) gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bietigheim-Bissingen und Besigheim ereignete. Ein 39 Jahre alter Motorradlenker setzte kurz nach der Ortsausfahrt Kammgarspinnerei zum Überholen eines vorausfahrenden schwarzen 3er BMW an. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem BMW befand, versuchte auch dieser, mutmaßlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, das wiederum vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen und scherte nach links aus. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem BMW und dem Motorradfahrer. Der 39-Jährige geriet ins Schlingern, fuhr in der Folge quer über die Fahrbahn und kam auf einem angrenzenden Radweg zum Stehen. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Besigheim fort, ohne sich um den leicht verletzten 39-Jährigen sowie den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell