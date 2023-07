Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Rabiate Einbrecher überrascht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein Bewohner eines Wohnhauses in der Carl-Schmincke-Straße in Eltingen am Dienstagvormittag gegen 11:35 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat überraschte, wurde er von einem der beiden bislang unbekannten Täter zunächst geschlagen bevor beide daraufhin die Flucht ergriffen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach verschafften sich mindestens zwei Täter auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume im Untergeschoss sowie im Obergeschoss. Ein Bewohner kam zu diesem Zeitpunkt nach Hause und überraschte die Täter. Daraufhin warf er seinen Schlüsselbund und sein Mobiltelefon nach den Tätern und teilte diesen mit, dass die Polizei bereits verständigt sei. Bevor die beiden Täter die Flucht ergriffen, schlug ein Täter mehrfach auf den Bewohner ein. Auch der zweite Täter soll noch beim Verlassen des Wohnhauses den Bewohner geschlagen haben. Bei der Flucht verloren die Täter Teile des Diebesgutes. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Poststraße. Die Höhe des Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen, so soll jedoch Bargeld und Parfüm entwendet worden sein. Ein Täter soll rund 180 Zentimeter groß gewesen sein, hatte dunkle lockige Haare und trug eine Fischermütze. Zum zweiten Täter ist bekannt, dass dieser rund 170 cm groß gewesen sein soll und kurze Haare hatte. Beiden sollen zudem dunkel gekleidet gewesen sein. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von mehreren Streifenbesatzungen konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweis.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

