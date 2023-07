Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:25 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgart Straße (Bundesstraße 27) und der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg. Ein 20-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße von Kornwestheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Auf dem rechten Fahrstreifen musste er am Kreuzungsbereich aufgrund einer roten Ampel anhalten. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Richtung Myliusstraße kommend, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, den Radweg der Alleenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Mutmaßlich nachdem die Fußgängerampel bereits rot zeigte, querte der 15-Jährige die Stuttgarter Straße, fuhr über die Füßgängerfurt und bog dann auf die Fahrbahn der Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg ein. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf grün und der 20-jährige beschleunigte seinen Mercedes stark. Im Bereich des Fußgängerüberwegs kam es dann zum Zusammenstoß des Mercedes und des Radfahrers. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Der Mercedes des 20-jährigen Fahrers wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Stuttgarter Straße im Bereich der Unfallstelle bis zirka 18:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell