POL-LB: Sachsenheim: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch (19.07.2023) gegen 16.00 Uhr am Eichwald in Großsachsenheim aufgetreten ist. Eine 18-Jährige spazierte zu diesem Zeitpunkt auf einem Weg zwischen einem dortigen Vereinsheim und einem nahe gelegenen Funkturm, als ihr am Eingang des Waldes ein Mann auf einem rotem Fahrrad begegnete. Der Unbekannte kam mit geöffneter Hose und heraushängendem Penis auf die junge Frau zugefahren. Als er auf derselben Höhe war, hielt er an und fragte nach der Uhrzeit. Die erschrockene 18-Jährige wich zurück und ging wieder in Richtung des Vereinsheims. Der Unbekannte fuhr ihr hinterher, sodass sie in eine Streuobstwiese auswich, auf die der Mann mit dem Fahrrad nicht folgen konnte. Der Täter fuhr daraufhin in Richtung des Vereinsheims davon.

Er soll auffallend dünn gewesen sein und kurze Haare haben. Er trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Kappe sowie eine Sonnenbrille. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

