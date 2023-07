Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Sammlungsbetrüger fahren mit Pkw auf Mann zu

Ludwigsburg (ots)

Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich ein 32 Jahre alter Mann am Mittwoch (19.07.2023) retten, als noch unbekannte Täter mit einem schwarzen Audi A4 auf ihn zufuhren. Zuvor war gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ein Mann aufgefallen, der Passanten ansprach und sie zu einer Spende aufforderte. Eine Supermarktmitarbeiterin verständigte ihren Vorgesetzten, den später geschädigten 32-Jährigen. Dieser sprach den Täter an und versuchte, ihn des Parkplatzes zu verweisen. Daraufhin kam ein zweiter Täter in einem Audi hinzu und ließ den Unbekannten einsteigen. Um eine Feststellung der Personalien der beiden Täter zu ermöglichen, stellte sich der 32-Jährige auf die Fahrbahn im Bereich der Parkplatzausfahrt. Anstatt anzuhalten, steuerte der Unbekannte jedoch weiter auf den 32-Jährigen zu, sodass dieser zur Seite springen musste. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann, der zunächst Spenden sammelte, soll etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein. Er hatte sehr kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und eine südländische Erscheinung. Bekleidet war er mit schwarzen Shorts sowie einem schwarzen Muskelshirt mit weißem Aufdruck. Zudem trug er graue Trekkingsandalen. Der Fahrer des Audi mit Gelsenkirchener Zulassung (GE-) wird als etwa 175 cm groß mit sportlicher Statur beschrieben. Er hatte etwa längeres schwarzes Haar und war mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und Zehenteilern bekleidet. Zudem hatte er eine Bauchtasche dabei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

