Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Betrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (19.07.2023), gegen 10.00 Uhr, traf eine 71 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Jahnstraße in Waldenbuch auf einen Betrüger, wie sie im Nachhinein feststellen musste. Der unbekannte Täter gab vor für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen Spenden zu sammeln. Die 71 Jahre alte Frau übergab Bargeld an den Mann und recherchierte im Anschluss selbst nach der Hilfsorganisation, worauf sie feststellte, dass sie Opfer einer Straftat geworden war und Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Spendensammler soll etwa 180 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein. Er täuschte vermutlich vor, selbst ebenfalls gehörlos zu sein. Er hat dunkle Haare und war ein südländischer Typ. Der Täter trug ein weißes Hemd und eine helle Hose. Weitere Geschädigt und Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Waldenbuch zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell