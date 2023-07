Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall mit 18.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.07.2023) ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 1140 bei Möglingen ein Unfall, mit drei Fahrzeugen, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. Ein 34 Jahre alter Toyota-Lenker war von Ludwigsburg kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs. Als die Ampel auf Höhe des Abzweigs in Richtung Stuttgart-Stammheim für die in Richtung Schwieberdingen fahrenden Fahrzeuge auf gelb sprang, bremste der PKW-Lenker, der sich vor dem 34-Jährigen befand, ab. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte dies der Toyota-Lenker zu spät, bremste ebenfalls ab und wich dann nach links auf den Linksabbiegestreifen aus. Dort stieß er mit dem VW eines 46-Jährigen zusammen und kollidierte anschließend auch noch mit einem 52-jährigen Renault-Lenker, der in die Gegenrichtung unterwegs war, zusammen. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

