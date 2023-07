Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 14-Jährige im Lebensmittelgeschäft sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Dienstag (18.07.2023) gegen einen noch unbekannten Täter, der nachmittags eine 14-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Zeppelinstraße in Bietigheim-Bissingen sexuell belästigte. Zunächst habe der Täter das Mädchen gegen 16.40 Uhr angesprochen, worauf es jedoch nicht reagierte. Hierauf zog er sie an ihrer Hand zu sich und fasste ihr an den Po. Die Jugendliche wandte sich anschließend an eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes, worauf die Polizei verständigt wurde. Der Täter hatte den Markt jedoch bereits verlassen. Er wurde als 17 bis 18 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hat lange Dreadlocks, die er am Tattag zu einem Dutt zusammengebunden hatte, darüber hinaus hat er einen Drei-Tage-Bart und trug ein weißes Basketball-Shirt sowie eine weiße kurze Hose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell