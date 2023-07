POL-LB: Böblingen: Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (18.07.2023) gegen 22.10 Uhr im Bereich der Kreuzung Calwer Straße und Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 49 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Böblingen-Hulb kommend. An der Kreuzung bog sie nach links in die Calwer Straße ...

